Польська прокуратура підозрює екс-дружину Сергія Князєва у відмиванні грошей

Речник окружної прокуратури у Замосцю Артур Шикула підтвердив затримання на кордоні у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» трьох громадян України, які намагались ввезти до Польщі без декларування 500 тис. євро. Незадекларовані гроші виявили польські прикордонники.

«Затримано чотирьох осіб у зв’язку із підозрою на вчинення злочину з відмивання брудних грошей. Слідство у цій справі веде окружна прокуратура у Замосцю», - повідомив 24 вересня речник польської прокуратури Артур Шикула, інформує «Польське радіо».

За його словами, затримання відбулось у суботу, 21 вересня. Прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії.

З огляду на інтереси слідства, польська прокуратура не розголошує прізвищ затриманих і не подає додаткових подробиць у цій справі.

Як повідомляв ZAXID.NET вчора, серед затриманих у Гребенному виявилась екс-дружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва. Про її затримання повідомили низка українських блогерів і ЗМІ, щоправда йшлося про 650 тис. євро готівки.

У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми «Атлант» Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.

«Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано», - зазначив Князєв.

Утім, судячи із повідомлення польської прокуратури, справа далека до завершення, оскільки розпочато розслідування за підозрою у відмиванні грошей.