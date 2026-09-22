Громада використовуватиме транспорт для потреб закладів освіти та культури

Коломия отримала три пасажирські автобуси від польського міста Ниса. Громада використовуватиме транспорт для потреб закладів освіти та культури.

«Три автобуси від Польщі уже в Коломиї. Дякую меру Ниси Кордіану Колбяжу, мешканцям міста та всім польським партнерам за надійне плече підтримки та практичну допомогу нашій громаді», – написав у фейсбуці міський голова Коломиї Богдан Станіславський у понеділок, 21 вересня.

Після оформлення один з отриманих автобусів мерія передасть у Саджавський ліцей для щоденних поїздок учнів на уроки, виїздів на олімпіади, спортивні змагання та шкільні екскурсії.

Ще один автобус залишиться на балансі Департаменту освіти та культури Коломийської міської ради. Його використовуватимуть для потреб закладів освіти та культури. Третім автобусом розпоряджатиметься комунальне підприємство «Зеленосвіт».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ниса є містом-побратимом Коломиї з 2005 року. Під час повномасштабного вторгнення РФ Ниса також приймала на оздоровлення та відпочинок дітей військовослужбовців з української громади.