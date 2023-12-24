Польські перевізники заявили, що посилять блокування трьох пунктів пропуску українсько-польського кордону на Різдво. Про це 24 грудня повідомила агенція Reuters, посилаючись на керівницю протесту у Дорогуську Едиту Ожигалу.

Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини, тепер вони пропускатимуть лише по одній вантажівці кожні три години. За їх словами, посилення блокування українсько-польського кордону зумовлене тим, що польські фермери призупинили свій протест від ранку 24 грудня на пункті пропуску «Медика – Шегині».

Зараз оформлення та пропуск через кордон вантажівок у напрямку вʼїзду в Україну на ПП «Медика – Шегині» здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Нагадаємо, польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика – Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.