Заяву зачитали у присутності Папи Риського

Кардинали, що походять з Польщі й України, а також Глава УГКЦ звернулися до обох народів із закликом до примирення. Спільну заяву вони підписали 29 червня на консисторії в Римі. Про це повідомили на сайті УГКЦ.

Звернення підписали п’ять церковних ієрархів – Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, кардинал УГКЦ Микола Бичок, католицькі кардинали Конрад Краєвський, Казімєж Нич і Гжеґож Рись.

У зверненні вони наголошують на необхідності «роззброєння мови» на тлі зростання взаємної напруги між поляками та українцями, та закликають продовжувати шлях діалогу, розпочатий з благословення святого Івана Павла II.

У зверненні цитують слова Святішого Отця Івана Павла II з його листа до 60-ї річниці трагічних подій на Волині: «Нове тисячоліття, у яке ми нещодавно вступили, вимагає, щоб українці й поляки не залишалися поневоленими своїми сумними спогадами минулого. Розмірковуючи над подіями минулого з нової перспективи, прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх, нехай подивляться один на одного очима примирення».

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Ієрархи наголошують, що коли хтось нав’язує іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддається логіці культури насильства та сили. Вони закликали всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів.

«Ми переконані, що першим кроком до миру є роззброєння мови. Це стосується не лише слів, а й жестів, знаків і символів. Вони також можуть ранити, закривати шлях до зустрічі та породжувати страх. Святіший Отець нагадує, що мир є “роззброєним і роззброює”, а побудова спільного добра вимагає євангельської мови: чіткої, але не принизливої; сміливої, але не агресивної; правдивої, але такої, що не закриває шляху до прощення», – зазначено у спільній заяві.

Найближчі співпрацівники Папи оприлюднили цю заяву в єдності зі Святішим Отцем Левом XIV.