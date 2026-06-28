В аномально спекотну неділю, 28 червня, у Львові відзначили 25-у річницю візиту Папи Римського Івана Павла II. Як і тоді, віряни зібралися перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Якщо 25 років тому була сильна злива, то сьогодні спека понад 35°С. Численна публіка зібралася на просторій площі перед церквою, рятуючись від палючого сонця під парасольками. Архиєрейську літургію відправив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, йому співслужили синод єпископів УГКЦ. У літургії взяв участь Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Священники сповідали та причащали вірян. Предстоятель УГКЦ пригадав заклик понтифіка не задовольнятися посередністю, берегти свободу, яка вимагає відповідальності, жити за Божими заповідями та власними вчинками творити майбутнє держави. Пастирський візит святого Івана Павла ІІ до Львова та Києва відбувся 23–27 червня 2001 року, у ньому взяли участь понад 1,7 млн вірян.

Фото ЛМР та ЛОВА