Пшидач поставив під сумнів, чи українське керівництво справді хоче членства в ЄС

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі та депутат від партії «Право і справедливість Марцін Пшидач заявив, що українська влада не прагне членства в Європейському Союзі, а євроінтеграцію використовують як політичне гасло. Про це він написав у X, у пʼятницю, 29 червня.

За словами Пшидача, більшість українців хоче, щоб Україна стала частиною ЄС, однак він не впевнений, що цього ж хочуть українські політики.

«Чи замислювалося коли-небудь українське суспільство над тим, чи справді його клептократичні еліти хочуть вступу до Європейського Союзу? Переважна більшість звичайних українців, безумовно, цього хоче (хоча ще кілька років тому це не було таким очевидним), але чи цього хочуть і їхні олігархічні, корумповані еліти?» – написав він.

На думку польського посадовця, українська влада говорить про європейський курс, але не проводить достатньо реформ. Він також стверджує, що влада перекладає відповідальність за повільний прогрес у переговорах про вступ до ЄС на інших і використовує історичні суперечки, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пшидач перелічив серед таких проблем боротьбу з корупцією, обмеження впливу олігархів, розвиток верховенства права, покращення умов для бізнесу та інфраструктури.

Також він повторив свою позицію щодо історичної пам'яті, заявивши, що «з Бандерою, Шухевичем чи Клячківським Україна до Європейського Союзу не в'їде». На завершення Пшидач поставив під сумнів, чи українське керівництво справді хоче членства в ЄС, чи лише переконує в цьому своїх виборців.