Старосамбірський районний суд Львівщини закрив справу про нетверезу їзду польського далекобійника, у якого виявили 2,4 проміле алкоголю. Поліцейські не надали йому перекладача під час оформлення документів, тому суд закрив справу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, випадок трапився вночі 16 травня, громадянин Польщі Рафал Шалусь керував вантажівкою Scania з напівпричепом Kogel, був неуважним та в’їхав у дорожній знак на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий. Правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала 2,4 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

Водій на судове засідання не прийшов, однак був присутній його адвокат, який наголосив, що при складенні протоколів про адмінправопорушення працівники поліції не забезпечили участь перекладача, а водій не знав української мови. Адвокат також заявив, що поліцейські «зверхньо ставились до водія, не роз`яснили його права як особи, що притягається до адміністративної відповідальності».

У суді за участі перекладача переглянули відео з нагрудних камер поліцейських, з яких зрозуміло, що водій не погодився із результатом алкотестера та заявляв, що хоче здати кров на аналіз. Ці заяви водій казав польською мовою, а також робив жести руками.

«Хтось з осіб, які перебували поруч, повідомив всім присутнім зміст висловлювань водія українською мовою, про те, що водій бажає їхати здавати кров на аналіз. Однак наведена позиція водія була проігнорована працівником поліції», – вказано у постанові суду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Артем Титов закрив справу про нетверезу їзду та вчинення ДТП громадянином Польщі. На постанову ще може бути подана апеляція.