Борис Дейч помер на 84 році життя у Москві від ускладнень коронавірусу

Колишній український нардеп та екс-глава Верховної Ради АР Крим Борис Дейч помер на 84 році життя у Москві від ускладнень коронавірусу.

Про смерть Бориса Дейча повідомив глава громадської організації «Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму» Анатолій Гендін. ЗМІ уточнюють, що політик помер зранку 7 лютого в одній із московських лікарень, де лікувався від ковіду.

Борис Дейч був народним депутатом України V, VI, VII скликань від Партії регіонів, до цього – у 2002-2006 роках – очолював Верховну Раду АР Крим. Нагороджений званням «Герой України».

Голосував за диктаторські закони 16 січня, а після вторгнення російських військ на український півострів підтримав окупацію Криму.