Колишній голова СБУ Леонід Деркач помер і віці 82 років

Помер колишній голова Служби безпеки України Леонід Деркач. Про це 15 січня повідомив нардеп та син померлого Андрій Деркач.

Він уточнив, що прощання з 82-річним померлим відбудеться 16 січня в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Церемонія розпочнеться о 12:00.

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у місті Дніпро. Деркач – український політичний та державний діяч, генерал армії України.

У 1957 році працював слюсарем на Південному машинобудівному заводі.

З березня 1972 року Деркач працював в Управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області, де був оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим відділу, начальником відділення.

1973 року закінчив Вищі курси КДБ. Заступником начальника Дніпропетровського обласного управління Служби безпеки України Деркач почав працювати з листопада 1991 року.

Головою Служби безпеки України він працював з квітня 1998 року до лютого 2001. У часи його управління Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе.

Син Леоніда Деркача – Андрій Деркач є скандальним українським політиком. США внесли його до санкційного списку як «російського агента з багаторічним стажем». Після того санкції проти політика ввела й РНБО.