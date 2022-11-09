Юрій Кармазін помер на 66-му році життя

На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін, повідомив у середу, 9 листопада, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P», – написав Барвіненко у Facebook.

Що стало причиною смерті політика – не повідомляється. Відомо, що він помер 9 листопада о 10:00.

Юрій Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема, був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна – Народна самооборона», пише «Інтерфакс-Україна».