Юрій Лунь загинув у віці 40 років

На війні з російськими окупантами загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Про це в суботу, 30 жовтня, повідомила прес-служба депутатів ЛМР.

Юрій Лунь був депутатом Львівської міськради від ВО «Свобода» у 2010-2015 роках. Ще у 2014 році він добровольцем вступив у військо – в батальйон спеціального призначення «Січ» МВС України. З того часу він брав участь у бойових діях.

Про загибель Юрія Луня стало відомо 30 жовтня. Юрію Луну було 40 років.