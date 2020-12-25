Олег Кравченко мав стати першим з 2008 року білоруським послом у США

Заступник міністра МЗС Білорусі, призначений вперше за 12 років послом Білорусі у США Олег Кравченко помер у віці 49 років. Про це у п’ятницю, 25 грудня, повідомив у коментарі білоруському порталу TUT.by міністр закордонних справи країни Анатолій Глаз.

Як уточнює білоруська служба «Радіо Свобода», причини смерті Кравченка не називаються, але відомо, що він мав позитивний тест на Covid-19. За словами Глаза, його заступник не встиг виїхати до США і взяти на себе обов’язки посла, він був у Білорусі.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко призначив заступника міністра закордонних справ Олега Кравченка послом у США у липні 2020 року.

До «похолодання» у двосторонніх відносинах Кравченко вже працював у посольстві Білорусі в США. У 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008 до 2014 року – тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США. Hа посаду заступника міністра був призначений в 2017 році.

В Білорусі і США з 2008 року немає послів, а їх місця займають тимчасові повірені. Однак у вересні 2019 року обидві країни після тривалого періоду охолодження у відносинах заявили про відновлення обміну послами та зняли обмеження на кількість дипломатів у посольствах. Відомо, що США затвердили на посаду свого посла у Білорусі Джулі Фішер.