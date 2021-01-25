Володимир Фрайт розробив новий спосіб лікування туберкульозу

У Львові помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Володимир Фрайт. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі університету.

88-річний Володимир Фрайт помер у суботу, 23 січня. Поховають його в понеділок, 25 січня. Попрощатися з професором можна в капличці на вул. Пекарській, 52.

«Колектив кафедри сумує з приводу такої втрати. Висловлюємо глибоке співчуття сину Олегу і родині», – повідомили на кафедрі фтизіатрії і пульмонології, де працював Володимир Фрайт.

Зазначимо, що Володимир Фрайт народився 7 березня у селі Лішня на Львівщині. Навчався в Львівському медичному університеті, після чого працював лікарем в Самборі та Трускавці. З 1968 року працював у медуніверситеті.

У межах наукової роботи запропонував новий спосіб лікування туберкульозу, що підвищує ефективність антибактеріальної терапії, запобігає розвиткові легеневого серця і рецидивів основного захворювання.