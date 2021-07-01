10-річна Ірина Химич мала дуже рідкісну хворобу, внаслідок якої її організм дуже швидко старів

10-річна вінничанка Ірина Химич, єдина в Україні дитина з синдромом передчасного старіння організму, померла в ніч на 1 липня. Про смерть доньки повідомила її мама Діна Химич.

«Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати», – написала у Facebook Діна Химич.

Точний діагноз Ірині поставили, коли їй було п'ять років, довго лікарі не могли пояснити, що саме відбувається з організом дитини. Але виявилося, що Ірина Химич, єдина в Україні хворіє на прогерію (синдромом Хатчинсона-Гілфорда). Це рідкісне генетичне і невиліковне наразі захворювання у дітей, під час якого відбувається передчасне старіння організму; за рік такі пацієнти біологічно старіють на 8-10 років.

Ірина Химич через хворобу не могла вести активний спосіб життя, тому єдине, чим вона могла займатися без болю – малювання. Дівчинка малювала картини та презентувала їх власних виставках.

До слова, на початку червня львівське інклюзивне ательє Lady Di почало шити хустинки з принтами на основі малюнків дівчинки. Це були хустки з зображенням фламінго, саме з цим птахом асоціювала себе 10-річна Ірина Химич.