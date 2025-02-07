Крім того, не потрібно забувати, що сучасні автомобілі мають безліч корисних функцій

Взимку ми всі звикли до сильних морозів та зміни температур, але важливо пам’ятати й про температуру в салоні автомобіля. Ukr.Media повідомляє, що деякі водії допускають елементарні помилки, через що салон машини довго залишається холодним

Не варто дивуватися довгому прогріванню салону, якщо включити на максимум вентилятор обігрівача, але не прогріти перед цим мотор. У цьому випадку ви ще довго будете чекати тепла. Все тому, що вентилятор буде гнати в салон холодний вітер. Досвідчені водії спочатку кілька хвилин прогрівають двигун, і тільки потім включають пічку.

Але варто пам’ятати, що занадто довго мотор прогрівати не можна. На холостих обертах він гріється довше, ніж під час руху.

Крім того, не потрібно забувати, що сучасні автомобілі мають безліч корисних функцій. Деякі з них можуть стати в пригоді взимку. Наприклад, режим рециркуляції повітря. Влітку він допомагає охолодити салон, а в холодну пору року – швидко обігріти.