У Польщі українці вакцинуються на тих самих підставах, що і громадяни країни

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися від коронавірусу майже 30 тис. іноземців, з-поміж них – понад 10 тис. громадяни України. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Польщі.

«До кінця червня загалом 29212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти Covid-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10632 громадянина України, натомість дві дози - 1 797 українців», – повідомили у польському МОЗ.

Як повідомляється, українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безплатною.

Іноземці, які мають польський ідентифікаційний код (PESEL), отримують електронне направлення на щеплення автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

На сьогодні в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.

Як інформував ZAXID.NET, Польща ввела обов’язковий карантин для туристів з-поза меж шенгенської зони.