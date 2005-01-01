Понад 400 велосипедистів взяли участь у благодійному велопробігу у Львові. Фото дня

Учасники благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» стартують з проспекту Свободи у Львові. Кожен з 400 велосипедистів придбав квиток за 150 грн, окрім цього, організатори збиратимуть гроші до 17 червня на сайті Української біржі благодійності. Уся виручена сума піде на ремонт блоку з двох палат та санвузлів у відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові, більш відомого як Чорнобильська лікарня. Очікують зібрати 220 тис. грн. Ініціаором заїзду є співак Арсен Мірзоян, а співорганізаторами – благодійні фонди «Запорука» та «Світ дитини».

Фото Володимира Лиховида