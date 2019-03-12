Заступником голови РНБО став Сергій Кривонос, який знявся з виборів на користь Порошенка

В РНБО полковник Кривонос опікуватиметься, зокрема, питаннями переозброєння ЗСУ

У вівторок, 12 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО.

Про це повідомляється на сторінці президента у Facebook. Зазначається, що у РНБО полковник Кривонос опікуватиметься питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО.

Варто уточнити, що Сергій Кривонос - полковник Збройних сил України, учасник АТО, в 2014-му командував обороною Краматорського аеродрому. В 2016-му був призначений першим заступником командувача Сил спецоперацій ЗСУ.

5 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала Кривоноса кандидатом у президенти України від партії Воїни АТО. Проте вже 6 березня Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру з виборів і заявив про підтриму Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.

На посаді Кривонос замінить екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрюють у причетності до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі. Після розголосу перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський написав заяву про складання повноважень, однак звинувачення у корупції заперечив.

Олег Гладковський, згідно з інформацією ЗМІ, входить до найближчого оточення Петра Порошенка. 2016 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що президент має віллу на півдні Іспанії, яку ніколи не вносив до своєї декларації, бо вілла оформлена на його іспанську фірму. Сусідами Порошенка в Іспанії нібито є його близькі соратники– депутат Ігор Кононенко та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Також Гладковський та Порошенко були бізнес-партнерами у групі компаній «Богдан». Окрім того, посадовець РНБО є міноритарним акціонером (9% акцій) банку «Міжнародний інвестиційний банк», який належить президентові України.