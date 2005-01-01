Петро Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА

Посадовець за часів президентства Віктора Ющенка був заступником міністра внутрішніх справ

СуспільствоКатерина Чурилова, 23 березня2870

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Петро Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА
Президент представив нового очільника обласної адміністрації

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Савченка на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації замість Володимира Гунчика. Про це повідомляється на сторінці глави держави в Facebook.

«Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів», – зазначив Порошенко.

Порошенко подякував за позитивні зрушення в області попередньому губернатору «Володимир Гунчик отримав пропозицію на іншу роботу і погодився», – зазначив глава держави.

Порошенко «окремо наголосив», що знає нового губернатора років зо 18-ть. «Це професійна, рішуча, патріотична, грамотна, обдарована людина», – сказав президент.

За його словами, має Савченко захистити бізнес і забезпечити порядок в області.

Савченко з 2007 до 2010 рік працював заступником міністра внутрішніх справ України -начальником міліції громадської безпеки МВС. З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата Віктора Развадовського. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками НАК «Нафтогаз України».

Володимир Гунчик обіймав пост голови Волинської ОДА з 24 липня 2014 року. На президентських виборах 2014 року він був керівником виборчого штабу Петра Порошенка у Волинській області.

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