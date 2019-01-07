Порошенко закликав помісні православні церкви світу визнати автокефальну ПЦУ

Раніше Грузинська православна церква заявила про бажання ознайомитися з текстом Томосу, щоб висловити свою позицію щодо ПЦУ.

СуспільствоЮрій Братюк, 7 січня2520

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Президент України Петро Порошенко закликав помісні православні церкви світу визнавати автокефальну Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє УНІАН, з посиланням на промову президента під час різдвяної літургії в Софійському соборі - першого богослужіння після надання томосу про автокефалію ПЦУ.

«Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її як сестру, згадувати під іменем – «Святіша церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ. Серце Києва – Свята Софія. І її тисячолітні стіни дочекалися на подію, про яку мріяло не одне покоління українців», - додав президент.

Раніше Грузинська православна церква заявила, що висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.

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