Порошенко закликав помісні православні церкви світу визнати автокефальну ПЦУ

«Важливо, щоб Церква не була ностальгійною».

Президент України Петро Порошенко закликав помісні православні церкви світу визнавати автокефальну Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє УНІАН, з посиланням на промову президента під час різдвяної літургії в Софійському соборі - першого богослужіння після надання томосу про автокефалію ПЦУ.

«Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її як сестру, згадувати під іменем – «Святіша церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ. Серце Києва – Свята Софія. І її тисячолітні стіни дочекалися на подію, про яку мріяло не одне покоління українців», - додав президент.

Раніше Грузинська православна церква заявила, що висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.