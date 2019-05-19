Кулеба займав посаду понад 4 роки

Петро Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Відповідний указ №290 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого президента України з прав дитини», - йдеться в указі президента.

Кулебу було призначено уповноваженим президента з прав дитини указом президента Порошенка 18 грудня 2014 року. Із січня 2013 року він обіймав посаду керівника служби з прав дітей Київської міської державної адміністрації.