Рекордний час передсерійного Cayenne на Нюрбургрінгу 7: 38,925 хвилини

Передсерійний прототип Cayenne Coupe із тест-пілотом Ларсом Керном за кермом проїхав повне коло довжиною 20,832 км на Нюрбургрінг-Нордшляйфе 7 хвилин 38,925 секунди. Таким чином, серійний Cayenne Coupe Turbo Performance встановив рекорд траси ще до свого дебюту.

Передсерійна версія кросовера за масою і всіма характеристиками повністю ідентична серійному автомобілю, який незабаром потрапить у виробництво і вийде на ринок. Це буде покращена, високопродуктивна версія моделі Porsche Cayenne Coupe Turbo, якій виробник поки не дав назви. Кросовер отримав оптимізовану для кращої поздовжньої та поперечної динаміки підвіску та деякі інші покращення.

Заїзд на Нюрбургрінгу відбувся 14 червня. Porsche Cayenne Turbo Coupe показав час проходження кола 7 хвилин 38,925 секунди, який автовиробник називає кращим у категоріях Кросовер, Позашляховик, Мінівен та Пікап. Раніше кращий час кола серед кросоверів був у Audi RS Q8 з показником 7 хвилин 42,253 секунди.

«Колеса відривалися від землі на гребенях Pflanzgarten I та II, але на решті ділянок Cayenne поводився плавно і тихо. Хід коліс великий, але кузов залишався стійким та керованим. Трансмісія справляє сильне враження. Вона забезпечує потужність в будь-якій ситуації, а також ідеальне перемикання передач», – поділився враженнями тест-пілот Ларс Керн.