Програма індивідуалізації Porsche стозується як зовнішнього вигляду, так і аксесуарів

Бренд Porsche і раніше пропонував своїм клієнтам кілька рівнів персоналізації автомобілів у рамках програм Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Tequipment та Porsche Classic. Нова програма під назвою Porsche Sonderwunsch дозволяє отримати справді унікальний неповторний спорткар.

Близько чверті нових 911-х потрапляють до клієнтів після відвідин майстерні Porsche Exclusive Manufaktur. Там також будуть працювати над машинами за програмою Porsche Sonderwunsch. У перекладі з німецької Sonderwunsch означає «‎спеціальний запит»‎, тобто справжній ексклюзив. Застосувати власні задумки можна не тільки в проектуванні автомобіля, але і в розробці аксесуарів до нього. Наприклад, це може бути папка для документів або чохол для ключів, не кажучи про такі речі, як індивідуальні наклейки, шильдики і написи, виконані вручну. Необмежені можливості персоналізації також включають навіть додавання технічних деталей за бажанням замовника.

Нова програма – лише частина плану з розвитку особливого ставлення до клієнтів. Решта підрозділів продовжують рости, а каталоги оновлюватися. Так програма Porsche Classic розширюється більше як трьома сотнями нових запчастин для моделей, виробництво яких давно завершено. А загалом таких деталей понад 60 тисяч найменувань.

Аби автомобіль замовника справді був єдиним у світі, буде вестися спеціальний архів розробок. Замовника попередять про те, що його проект може виявитися не таким ексклюзивним, як того хотілося б.

Як приклад роботи підрозділу Porsche Classic із майстрами Porsche Sonderwunsch, виробник показав пару експедиційних позашляховиків на базі Cayenne першого покоління.

Фото: Porsche