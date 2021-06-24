Porsche 911 Targa 4 GTS

Нова версія 911-го дебютувала одразу в трьох типах кузову: купе, кабріолет і тарга.. Porsche 911 GTS – це більш продуктивна версія 911, яку німецький виробник тепер пропонує для актуального покоління моделі у трьох типах кузову та п'яти виконаннях.

Покупцям на вибір доступні наступні версії новинки:

911 Carrera GTS – задній привід, купе;

911 Carrera GTS – задній привід, кабріолет;

911 Carrera 4 GTS – повний привід, купе;

911 Carrera 4 GTS – повний привід, кабріолет;

911 Targa 4 GTS – повний привід, тарга.

Porsche 911 GTS буде доступний у вигляді купе і кабріолета із заднім або повним приводом, а також у версії Targa з повним приводом. Усі модифікації у рух приводяться 3-літровим опозитним шестициліндровим мотором з подвійним турбонаддувом. Продуктивність агрегата становить 480 к.с. і 570 Нм крутного моменту.

Незалежно від типу кузову, повнопривідні версії Porsche 911 4 GTS, оснащені 8-швидкісною коробкою передач Porsche з подвійним зчепленням, прискорюються від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди. Для машин серії GTS також доступна 7-швидкісна механічна коробка передач.

Стандартна комплектація GTS-моделей передбачає повнокероване шасі з задніми колесами, що також повертаються. Крім того, 911 у виконанні GTS має на 10 міліметрів менший кліренс, що сприяло кращій керованості. Маса GTS-машин на 25 кілограмів нижча, у порівнянні з базовим 911.

Також Porsche 911 GTS мають унікально налаштовану вихлопну систему, особливі колісні диски, багато чорних акцентів у декорі кузову й інтер’єру, нові спортивні сидіння та оновлену мультимедійну систему.