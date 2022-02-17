Porsche Macan T

Літера «T» символізує унікальний формат динамічного водіння на Porsche з 1960-х років. Вона розшифровується як «Touring» («Туристичний») і визначає моделі з особливим стилем керування завдяки точному налаштуванню, ексклюзивному обладнанню та ефективним двигунам.

Вірний традиціям Porsche 911 T 1968 року, новий Macan T вирізняється неймовірно динамічним компонуванням і легким 2-літровим турбодвигуном. Спортивний дизайн та стандартне обладнання, ідеальне для спортивного стилю водіння, додатково підкреслюють концепцію позиціонування Macan T між Macan і Macan S.

Двигун

2-літровий 4-циліндровий турбодвигун Macan T поєднує відмінну швидкість відгуку, малу масу і компактну конструкцію як ідеальний баланс маси і продуктивності. У порівнянні з 2,9-літровим бітурбованим двигуном V6 у моделях Macan S і GTS, силовий агрегат у Macan T створює на 58,8 кг менше навантаження на передню вісь. Це забезпечує відмінні характеристики під час старту та оптимальне входження у повороти.

Вихідна потужність Macan T у 195 кВт (265 к. с.) і крутний момент 400 Нм — характеристики, які відповідають точній конструкції автомобіля і забезпечують активне водіння. Традиційно для компактного кросовера, двигун працює у поєднанні із 7-ступінчастою коробкою передач з двома зчепленнями Porsche Doppelkupplung (PDK) і системою повного приводу Porsche Traction Management (PTM). Широкий діапазон крутного моменту забезпечує швидке прискорення у будь-яких дорожніх ситуаціях. Зі стандартним пакетом Sport Chrono, із перемикачем режимів і кнопкою Sport Response на кермі, Macan T прискорюється від 0 до 100 км/год за 6,2 секунди і розвиває максимальну швидкість 232 км/год.

Підвіска занижена на 15 мм

Macan T — єдина модель Porsche, оснащена сталевою підвіскою з системою регулювання жорсткості амортизаторів Porsche Active Suspension Management (PASM) у стандартній комплектації, у поєднанні з кузовом, заниженим на 15 мм. Стабілізатори поперечної стійкості на передній осі стали більш жорсткими, а налаштування шасі автомобіля оптимізували для створення ідеальної підвіски і двигуна, що забезпечує чітку керованість і маневреність.

Систему повного приводу Porsche Traction Management (PTM) також було адаптовано до потреб водіння Macan T і спеціально розроблено з ухилом на задні колеса. Опціонально можна додати адаптивну пневмопідвіску з системою регулювання жорсткості амортизаторів Porsche Active Suspension Management (PASM). Також можна опустити кузов на додаткові 10 мм — нова опція для моделей Macan з 4-циліндровими двигунами. Опціонально доступна система векторизації крутного моменту Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus): її адаптували до динамічних характеристик моделі T для покращення динаміки водіння.

Акценти дизайну

Елементи дизайну в кольорі Agate Grey Metallic спереду, збоку і ззаду вирізняють Macan T з-поміж інших у модельному ряді. В ексклюзивному контрастному кольорі виконані передні та бічні декоративні накладки, зовнішні дзеркала, спойлер на даху і логотип ззаду. У стандартній комплектації — спортивні вихлопні труби й накладки бічних вікон чорного кольору, логотип Macan T чорного кольору на бічних накладках, 20-дюймові колеса Macan S виключно у темно-титановому кольорі. Майбутні власники можуть обрати один з 13 простих, металізованих і спеціальних кольорів екстер’єру.

Інтер’єр Macan T має свою особливу атмосферу. Стандартні адаптивні спортивні сидіння з регулюванням за 8 напрямками і підігрівом мають ексклюзивне оздоблення шкірою чорного кольору. Центри передніх та крайніх задніх сидінь прикрашено візерунком Sport-Tex Stripe, а передні підголівники мають рельєфне тиснення герба Porsche. Контрастний колір екстер’єру продовжується у салоні авто – як декоративна прошивка сріблястою ниткою на сидіннях, підголівниках і кермі.



У стандартному оснащенні - мультифункціональне спортивне кермо GT з підігрівом та секундомір Sport Chrono на панелі приладів. Захисні накладки на пороги виконані з чорного алюмінію і прикрашені логотипом Macan T. Додатковими опціями є мультифункціональне спортивне кермо GT в оздобленні Race-Tex з карбоновими накладками та іонізатором.

Macan T отримав усі нові елементи, притаманні останньому поколінню моделі, презентованому влітку 2021 року: це нова центральна консоль із сенсорними поверхнями замість класичних вимикачів та повністю мережева система Porsche Communication Management (PCM) з 10,9-дюймовим сенсорним дисплеєм і онлайн-навігацією.



Porsche пропонує Macan T за стартовою ціною від 2 229 730 гривень (станом на 17.02.2022 року) з податками та стандартним обладнанням для України. Нова модель доступна для замовлення вже зараз. Перші автомобілі в офіційного дилера у Львові очікуються влітку 2022 року.

Більше інформації про Porsche дізнайтесь в офіційного дилера Порше Центр Львів по вул. Джорджа Вашингтона 8, тел. 0322 560 356.