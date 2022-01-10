Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Porsche планує потужно розпочати автоспортивний сезон 2022 року, приділивши основну увагу двом перегонам: ABB FIA Formula E та чемпіонату світу FIA з перегонів на витривалість.

Тепер у розкладі заходів ще більше активностей для клієнтів та інтенсивна підготовка до нової програми LMDh (Le Mans Daytona h — перегони на витривалість на гіперкарах). «Автоспорт завжди відігравав особливу роль у корпоративній стратегії Porsche, і вже понад 70 років ми використовуємо гоночну арену як випробувальний полігон для наших інноваційних технологій. Сьогодні перед нами стоять виклики як у спортивному, так і в організаційному напрямі. Ми рішуче налаштовані відігравати активну роль у формуванні майбутнього, зберігаючи нашу автоспортивну ДНК», — зазначив Олівер Блюме, голова Виконавчої Ради Porsche AG на цифровій «Ночі чемпіонів Porsche».

За словами члена Виконавчої ради з досліджень і розробок Міхаеля Штайнера, екологічність та електрифікація стоять високо у списку пріоритетів Porsche. Це відобразиться і в автоспортивній сфері майбутнього.

«Як можна побачити із розробки електропального у партнерстві з ExxonMobil, на додаток до нашого концепт-кара Mission R, перші серйозні кроки у цьому напрямку вже стали помітними», — підкреслив Штайнер. Зокрема, дослідження повністю електричного гоночного автомобіля Mission R стало сенсацією, коли його представили на виставці IAA MOBILITY 2021 у Мюнхені. Цей вражаючий повноприводний гоночний автомобіль потужністю до 1088 к. с. є баченням спорткара майбутнього.

Команда TAG Heuer Porsche Formula E прагне здобути перші перемоги в перегонах

Серія чемпіонатів світу ABB FIA Formula E розпочне 8-й сезон у 2022 році. Перед собою команда TAG Heuer Porsche Formula E поставила амбітну мету на наступні 16 етапів чемпіонату світу — перетворити потенціал Porsche 99X Electric на серію успіхів.

«Немає жодних сумнівів у тому, що ми маємо усе необхідне для перемоги у перегонах. Яскраві події минулого сезону це підтверджують», — зазначає Томас Лауденбах, який 1 жовтня 2021 року очолив Porsche Motorsport після Фріца Енцінгера.

«За останні кілька місяців наша команда розробників у Вайссаху внесла всі зміни, дозволені правилами, і ми переконані у лідерстві Porsche 99X Electric у майбутньому сезоні». Команда TAG Heuer Porsche Formula E планує отримати 2 місця у перегонах: пілоти Андре Лоттерер (№ 36) і Паскаль Верляйн (№ 94) знову вийдуть на старт за команду з Вайссаху в 2022 році. Якщо хтось із двох вибуває, Сімона де Сільвестро або Ніл Джані готові змагатися надалі. Новий сезон планується з 28/29 січня 2022 року із двох перегонів у Ед-Дірійї, Саудівська Аравія.

Два автомобілі Porsche 911 RSR знову увійшли у FIA WEC

Фредерік Маковецкі № 91) та Лоуренс Вантур (№ 92).

У сезоні 2022 року на чемпіонаті світу з перегонів на витривалість — FIA WEC — Porsche знову представить два 911 RSR потужністю 515 к. с. Два гоночні автомобілі візьмуть участь у майбутніх шести перегонах під керівництвом Олександра Штеліга, керівника проекту та голови операційного відділу, у супроводі оновленого екіпажу. Італієць Джанмарія Бруні та австрієць Річард Літц знову стануть пілотами в автомобілі № 91.

За кермом автомобіля № 92 тієї ж серії сидітимуть Кевін Естре з Франції та Міхаель Крістенсен з Данії. Дует переміг у класі, взявши участь у 24 годинах Ле-Мана 3 роки тому, а також виборов титул чемпіона 2018/2019. Перші перегони нового сезону заплановані на 18 березня у Сібрінгу (США), а 11/12 червня 2022 року два Porsche 911 RSR з’являться у 90-му етапі класичних французьких перегонів на витривалість. Коли вони змагатимуться у головних перегонах року, двом екіпажам допомагатимуть заводські пілоти Фредерік Маковецкі з Франції (№ 91) та бельгієць Лоуренс Вантур (№ 92).

Підготовка до LMDh: Кемерон і Наср увійшли у склад пілотів

Дейн Кемерон і Феліпе Наср будуть включені до складу заводських пілотів Porsche Motorsport з 2022 року. Кемерон, 33-річний американець, завоював титул чемпіона IMSA WeatherTech SportsCar Championship DPi (міжнародний прототип Дейтони) у 2016 і 2019 роках. Своєю чергою, Наср, 29-річний екс-пілот Formula-1 з Бразилії, забезпечив собі чемпіонство у північноамериканській серії перегонів на витривалість у 2018 і 2021 роках. Два нові заводські пілоти братимуть активну участь у подальшій розробці прототипів Porsche LMDh. Управління цими новітніми для Porsche перегонами на витривалість у своїх руках зосередить досвідчений швейцарець Урс Куратле. Гібридний гоночний автомобіль у 680 к. с. має пройти численні випробувальні заїзди у 2022 році.

Із 2023 року прототип LMDh буде представлено командою Porsche Penske Motorsport як на чемпіонаті світу з витривалості FIA, так і на північноамериканському чемпіонаті перегонів на спорткарах IMSA. Уперше приблизно за 30 років на автомобілях однакової конструкції можна буде змагатися за абсолютні перемоги у класичних перегонах на витривалість у Ле-Мані, Сібрінгу та Дайтоні.

«Ми докладаємо всіх зусиль з нашим партнером Penske щодо розробки нового прототипу LMDh і тісно співпрацюємо з виробником шасі Multimatic, — пояснює Томас Лауденбах. — У січні розпочнемо інтенсивні випробування, щоб упевнитися в оптимальній підготовці до нашого дебюту в змаганнях 2023 року».

Клієнтські перегони: відчутна присутність у США, DTM1 і на класичних перегонах

У сезоні 2022 року Porsche знову підтримуватиме численні клієнтські команди, які змагатимуться з 911 GT3 R на великих міжнародних трасах. Серед них — ADAC GT Masters2 у Німеччині та уперше DTM, де досвідчені партнери доводитимуть першість упродовж усього гоночного сезону. Команда SSR Performance була надзвичайно успішною в ADAC GT Masters і виступить із двома 911. Відповідно до правил FIA GT3, команда 75 Bernhard відправить автомобіль ідентичної конструкції потужністю понад 500 к. с. на 8 змагань у 2022 році. Заводський пілот-австрієць Томас Прейнінг сяде за кермо в команді дворазового абсолютного переможця Ле-Мана та амбасадора бренду Porsche. Porsche підтримає дві клієнтські команди DTM зі своїми водіями, інженерами та сервісом запасних частин.

У північноамериканській гоночній серії IMSA команди клієнтів знову змагатимуться за перемоги у 2021 році, виборовши 6 титулів за надзвичайно успішний рік. У новому класі GTD Pro компанія Pfaff Motorsports представить Porsche 911 GT3 R з двома заводськими пілотами: Меттом Кемпбеллом (Австралія) та Матьє Жаміне (Франція). У категорії GTD буде більше автомобілів GT3, представлених командами клієнтів.

Для європейських класичних перегонів на витривалість на трасах Нюрбурґрінґ і Спа-Франкоршам партнери відправлять багато спорткарів 911 з Вайссаху. Команда Manthey — чинний чемпіон і рекордсмен 24 годин Нюрбурґрінґа — знову змагатиметься із потужним екіпажем. Заводські пілоти Кевін Естре, Міхаель Крістенсен, Лоуренс Вантур і Фредерік Маковецкі сидітимуть у кокпіті Porsche 911 GT3 R, відомого під назвою «Ґрелло». Наразі підтверджено появу на німецьких класичних перегонах ще чотирьох версій 911 потужністю понад 500 к. с.

Команди клієнтів, що беруть участь в Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge, FIA WEC, Європейській серії Ле-Мана та азійській серії Ле-Мана, отримають підтримку від Porsche, аналогічну минулорічній. У всесвітньо відомих гоночних серіях GT4, які також включають німецький DTM Trophy, представлений у листопаді Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport уперше вийде на стартову решітку в 2022 році. Відповідний перегонам серії спорткар розвиває потужність у 500 к. с., а отже, є значно потужнішим за свого попередника. Під час розробки нового гоночного автомобіля GT4 чимало уваги приділили саме керованості та аеродинаміці.

Porsche 911 GT3 RSR

Суперкубок Porsche Mobil 1 перед 30-м сезоном: основна увага на новий Porsche Junior

Porsche 911 GT3 Cup у 510 к. с. бере участь у своєму 2-му гоночному сезоні у 2022 році у численних кубках монокласу в усьому світі. Наступного року головною подією стане Суперкубок Porsche Mobil 1. Міжнародний кубок монокласу Porsche проводиться у межах Формули-1 і досягне піку у 2022 році: це буде 30-й сезон Суперкубка. Команда Porsche покладає великі надії на німецького гонщика Лауріна Хайнріха, що вже готується до 8-етапних змагань: на розвідувальній сесії у листопаді, що складається з дванадцяти учасників, 20-річний спортсмен продемонстрував переконливі результати і як новий Porsche Junior тепер отримає всебічну підтримку від Porsche Motorsport.

Кубок Porsche: Ян Хейлен перемагає Альфреда та Роберта Ренауерів

Традиційний Кубок Porsche, який щорічно вручають найуспішнішому приватному пілоту Porsche з 1970 року, у 2021 році дістанеться Яну Хейлену. Разом із заводськими пілотами-американцями Патріком Лонгом та Трентом Хіндманом, досвідчений бельгієць у минулому сезоні виграв IMSA Michelin Endurance Cup за кермом Porsche 911 GT3 R від Wright Motorsports. Хейлен також переміг у IMSA Michelin Pilot Challenge для автомобілів GT4 разом з американським пілотом Райаном Хардвіком. У цих перегонах команда клієнтів з американського штату Огайо взяла участь на автомобілі Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. 41-річний прихильник велоспорту, на додаток до трофея, отримає новий спорткар Porsche вартістю 150 000 євро. Нагорода для успішних пілотів-любителів, яка вручається уже 52 роки, заснована на ідеї, запропонованій Феррі Порше.

Суперкубок Porsche TAG Heuer Esports Supercup: Джошуа Роджерс святкує другий титул

На цифровій «Ночі чемпіонів Porsche» 18 грудня австралієць Джошуа Роджерс удруге отримав звання чемпіона Суперкубка Porsche TAG Heuer Esports Supercup. 22-річний кіберспортсмен з команди Coanda Simsport удруге цього року — після отримання титулу в 2019 році — завоював титул у гоночній серії, яка проводиться на платформі iRacing. Суперкубок Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 року стартує 5 лютого на віртуальній версії траси GP у Гоккенгаймі.

Більше інформації про Porsche дізнайтесь в офіційного дилера Порше Центр Львів по вул. Джорджа Вашингтона 8, тел. 0322 560 356.