Porsche пропонує покупцям самим створити годинник з персоналізованим дизайном

Підрозділ Porsche Design пропонує налаштувати вигляд наручних годинників у точній відповідності до автомобіля власника. Зробити це можна онлайн. Хоча більшість ентузіастів знають про бутіковий бренд Porsche Design, він не має такої популярності на відміну від автомобільного бренду. Нещодавно менша організація відкрила вебсторінку з конфігуратором годинників. Раніше подібного жоден автовиробник не пропонував.

Аксесуар підбирається під колір автомобіля Porsche. Кільце навколо рамки та корпусу можна пофарбувати в будь-який колір, який лише можна собі уявити. Те саме можна сказати про шкіряний ремінець, який виконується у тому ж кольорі, що й салон відповідного автомобіля.

Ціна на виготовлений на замовлення хронограф починається з 5150 доларів США – і доступна кожному. Однак Porsche Design Chronograph 911 GT3 за 8100 доларів зарезервований виключно для власників 911 GT3 2021 модельного року. Механічно звичана та особлива версія годинника для власників GT3 не відрізняються.

Завдяки доступним понад 1,5 мільйона комбінацій, завдяки всім пропонованим опціям, є шанс, що у світі не існуватиме двох однакових годинників. Якщо такі не будуть замовлені навмисно.

Створивши годинник своєї мрії в онлайн конфігураторі, клієнти отримають унікальний код для надання до місцевого представництва Porsche або магазину Porsche Design.