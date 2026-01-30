Згенерований штучним інтелектом портрет начальника податкової служби початку XX ст.

У Львівському історичному музеї зберігається цікавий експонат з дарчим написом. Це срібний портсигар, який сто років тому подарували підлеглі своєму керівникові. Що про нього відомо, розповіла наукова співробітниця музею Ольга Перелигіна.

Цей срібний портсигар музей придбав у приватного колекціонера у 1986 році. Він важить майже 125 г і виготовлений зі срібла високої проби (900°), про що свідчить державне австрійське клеймо з Відня.

«Якби напис не був датований, довелося би визначати час виготовлення предмета за зовнішніми ознаками: кінець ХІХ – початок ХХ ст. Якщо ж визначати за часом дії цього клейма, тоді маємо період 1872–1922 рр. Дата напису дозволяє уточнити час виготовлення портсигара – не пізніше 1911 року», – зазначає науковиця.

На внутрішній стінці портсигара є напис польською мовою: «Kochanemy Naczelnikowi perzonal podatkowy w Bóbrce 14/10 1911». У перекладі: «Коханому Начальнику – персонал податкової [служби] у Бібрці. 14.10.1911».

Дарчий напис на портсигарі (фото Львівського історичного музею)

Чим була зумовлена така повага підлеглих до свого керівника, якого величають ще й з великої букви, чи, може, це звичайне підлабузництво і хабар – цього поки не вдалося з’ясувати.

«Невідомо, де саме персонал податкової купував подарунок. Може, у Львові чи Бібрці. А ось нанести дарчий напис доручили, припускаю, місцевому майстру. Він не вирізняється старанною каліграфією. Майстер припустився відразу двох помилок в одному слові: має бути “personel”, а не “perzonal”. Натомість гравійована монограма з літер “ММ” на чільному боці портсигара виглядає доволі привабливо. Можливо, сам власник замовив її іншому граверу пізніше, коли одержав подарунок», – розповідає Ольга Перелигіна.

Монограма «ММ» може вказувати на ініціали власника (фото Львівського історичного музею)

Як уточнила наукова працівниця музею, дарчі написи можуть траплятися й фальшиві, коли їх наносять на предмет навмисне, щоб ввести дослідника чи колекціонера в оману. Найціннішими вважаються ті, що дають найбільше інформації про власників і важливі події, з якими пов’язаний артефакт.

За бажання, дослідники могли б з’ясувати в архівах, кому зробили цей статусний подарунок, а, можливо, й довідатись, з якої нагоди. Тим паче, що Бібрка має ще багато нерозкритих таємниць.