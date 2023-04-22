Португалія оголосила про передачу п'ятьох броньованих медичних машин
Броньовані машини типу M113 та M577 призначені для рятувальних, командних та медичних робіт
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На зустрічі на авіабазі Рамштайн Португалія оголосила, що передасть Україні п'ять бронемашин, призначених для медичних та рятувальних операцій. Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони Португалії у п'ятницю, 21 квітня.
Про передачу бронемашин американського виробництва оголосила міністерка оборони Хелена Каррейрас. Три з них будуть типу М113, і дві – типу М577.
«Португалія надішле в Україну п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки – 3 типу M113 і 2 типу M577», – заявила Хелена Каррейрес.
Зазначимо, наприкінці березня Португалія передала Україні три модернізовані танки Leopard 2A6. Станом на 28 березня, Україна вже отримала 18 танків Leopard від Німеччини партію танків Challenger 2 від Великої Британії, Leopard від Португалії та іншу західну бронетехніку.