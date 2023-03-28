Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
Leopard 2A6 Збройних сил Португалії
В Україну прибули три танки Leopard 2A6, які передала Португалія, повідомило португальське міністерство оборони.
«Три бойові машини Leopard 2A6, які подарувала Португалія, вже в Україні, як і було визначено з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір проти незаконного вторгнення Росії», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна вже отримала 18 танків Leopard від Німеччини партію танків Challenger 2 від Великої Британії, та іншу західну бронетехніку.
Про важливість танків Leopard для України читайте в нашій статті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter