Leopard 2A6 Збройних сил Португалії

В Україну прибули три танки Leopard 2A6, які передала Португалія, повідомило португальське міністерство оборони.

«Три бойові машини Leopard 2A6, які подарувала Португалія, вже в Україні, як і було визначено з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір проти незаконного вторгнення Росії», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна вже отримала 18 танків Leopard від Німеччини партію танків Challenger 2 від Великої Британії, та іншу західну бронетехніку.

Про важливість танків Leopard для України читайте в нашій статті.