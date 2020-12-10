Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про рішення португальського уряду виплатити компенсацію сім’ї вбитого українця

Уряд Португалії прийняв рішення про виплату компенсації родичам убитого в цій країні громадянина України Ігоря Гоменюка, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я був на зв'язку з португальським колегою стосовно вбивства в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання», – повідомив Кулеба в четвер, 10 грудня.

Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Як повідомляв ZAXID.NET, Ігор Гоменюк помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після того, як його жорстоко побили співробітники Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби). До Португалії він прибув авіарейсом з Туреччини, проте йому з невідомої причини було відмовлено у в'їзді в країну і він зажадав пояснень, після чого на нього одягли кайданки і побили. У Гоменюка стався напад епілепсії, його госпіталізували, проте після цього його повернули в ізолятор аеропорту Лісабона, де тамтешні силовики побили українця повторно в кімнаті, де не було відеоспостереження.

Відомо, що на момент вбивства Ігоря Гоменюка йому було 40 років. У Португалію він поїхав вперше. До того він працював будівельником у Європі, зокрема – у Бельгії, а ще раніше – у Новояворівську, де він жив.

У вересні прокуратура заявила, що до побиття Гоменюка причетні троє співробітників міграційної служби, їм пред'явлені звинувачення у вбивстві. Перше засідання у справі про вбивство українця призначено на 20 січня 2021 року. Наприкінці березня стало відомо, що працівникам міграційної служби за вбивство українця загрожує до 25 років в’язниці.

В Ігоря Гоменюка залишилася дружина та двоє дітей, яким на момент вбивства було 14 та вісім років.

У середу, 9 грудня, голова Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби) Кріштіна Гатоеш подала у відставку. Іншою реакцією МВС Португалії на подію стала реструктуризація міграційної служби і позбавлення інспекторів поліцейських повноважень.