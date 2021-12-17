Львівські депутати мали низку зустрічей з міськими урядовцями, лікарями у Кракові

3 грудня депутати Львівської міської ради перебували з офіційним візитом у Кракові. Під час зустрічі з представниками міської ради Кракова один з їхніх депутатів начебто запропонував своїй колезі переспати з львівським депутатом. Аліція Щепанська оскаржила таку поведінку колеги в дисциплінарній комісії.

На цей скандал звернув увагу Обозреватель з посиланням на Gazeta Wyborcza. Як вказано у повідомленні, під час офіційної зустрічі краківських депутатів з делегацією з України заступник голови Краківської міської ради Славомір Пєтшик публічно заохочував 50-річну депутатку Аліцію Щепанську вступити в сексуальні стосунки з львівським депутатом. Її обурив цей факт, також вона заявила, що це не перші схожі висловлювання Славоміра Пєтшика на її адресу. Тому вона скерувала скаргу у дисциплінарну комісію.

«Депутат Пєтжик спочатку натякнув, що депутатка «оплачує послуги з ремонту натурою», а потім публічно, під час спільної зустрічі, «заохочував» жінку до статевих стосунків з одним із львівських депутатів», – повідомляє Gazeta Wyborcza.

У повідомленні не вказано, якого саме депутата мав увазі Славомір Пєтшик. За даними Генконсульства України у Кракові, 1-3 грудня у Кракові перебувала делегація з України, до якої входили генеральний консул України, львівські депутати, зокрема, Петро Адамик, Валерій Веремчук, Євген Кузик, Роман Грицевич та лікарі. Поїздку зініціював секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак.

«Розвиток діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування двох партнерських міст був провідною темою окремої бесіди голови й членів делегації із заступником секретаря міської ради Кракова Славоміром Пєтшиком і депутаткою – головою комісії охорони здоров’я КМР Аліцією Щепанською та депутатом Краківського повітового староства Гжегожем Малодобрим», – вказано у повідомленні Генконсульства України.

Голова Краківської міської ради Домінік Ясковець передав справу на розгляд дисциплінарної комісії і на час розгляду відсторонив 71-річного депутата Славоміра Пєтжика від виконання обов’язків заступника голови. Сам посадовець вибачився перед депутаткою у Facebook.