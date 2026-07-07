Замовника нападу затримали під час передачі 2000 доларів

Керівника одного з управлінь Нетішинської міської ради засудили до 6 років і 8 місяців увʼязнення за замовлення побиття старости села на Рівненщині. За задумом обвинуваченого, потерпілий мав отримати тяжкі травми й довічно користуватися колісним кріслом. Про це у понеділок, 6 липня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

За даними слідства, восени 2023 року між посадовцем і старостою виникли особисті неприязні стосунки. Через це чиновник вирішив організувати напад і підшукав виконавця, пообіцявши йому 2,5 тис. доларів винагороди. За його задумом, побиття мало призвести до інвалідності потерпілого.

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Чоловік, якому запропонували виконати замовлення, звернувся до правоохоронців. Щоб запобігти злочину, поліцейські інсценували його виконання.

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Під час кількох зустрічей посадовець Нетішинської міськради передав виконавцю інформацію про потерпілого, сплатив 500 доларів авансу, а після повідомлення про нібито виконане замовлення віддав решту обіцяної суми.

У квітні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування і передали матеріали справи до суду. На час розгляду справи підозрюваного відсторонили від посади.

Нетішинський міський суд визнав чиновника винним у закінченому замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України), та призначив йому 6 років і 8 місяців позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.