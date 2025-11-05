Під час одержання чергової суми в розмірі 2400 доларів посадовців затримали

Заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці викрили на системному отриманні неправомірної вигоди від підприємців. Про це у середу, 5 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, посадовці митниці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням уживаних автомобілів зі США. Заступник начальника митного посту створював перешкоди для митного оформлення автомобілів, після чого інспектор через посередників пропонував підприємцям прискорене та безперешкодне розмитнення за винагороду.

Під час одержання чергової суми в розмірі 2400 доларів обох посадовців затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Доповнено о 12:40. Журналіст-розслідувач Тарас Середич уточнив, що корупційну схему викрили на митному посту «Чайки». До неї причетні заступник начальника митного поста Олександр Гончаренко та головний інспектор Дмитро Старун.

Нагадаємо, 14 жовтня на Львівщині СБУ із поліцією затримали посадовця Львівської митниці, який за відкати сприяв контрабанді прикрас. За хабарі митник Іларіон Кравченко обіцяв не перешкоджати ввезенню в Україну елітних прикрас, зокрема брендів Cartier, Hermes та Van Cleef.