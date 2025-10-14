Митника затримано «на гарячому» після отримання третьої частини хабаря – 10 тис. доларів

На Львівщині СБУ із поліцією затримали посадовця Львівської митниці, який за відкати сприяв контрабанді прикрас. За хабарі митник Іларіон Кравченко обіцяв не перешкоджати ввезенню в Україну елітних прикрас, зокрема брендів Cartier, Hermes та Van Cleef.

Як повідомила СБУ 14 жовтня, щоб уникнути виявлення коштовностей під час митного огляду, працівник Львівської митниці надавав клієнтам інструкції про те, як краще їх маскувати. Свої послуги митник оцінював у 4% від вартості товару.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів, коли завдяки сприянню посадовця в Україну було незаконно ввезено ювелірні вироби на 375 тис. євро. Митника затримано «на гарячому» після отримання третьої частини хабаря – 10 тис. доларів. Загалом він одержав 15 тис. доларів.

За даними ZAXID.NET, затримали державного інспектора відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Іларіона Кравченка. Журналіст-розслідувач Тарас Середич також публікував фото із затримання Іларіона Кравченка.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Тривають слідчі дії.

За даними ZAXID.NET, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під 500 тис. грн застави. Львівського митника також відсторонили від посади.