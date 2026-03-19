Йдеться про схему з двома земельними ділянками у селищі Рожнятів Калуського району

Правоохоронці оголосили підозру начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування Рожнятівської селищної ради за зловживання службовим становищем, внаслідок якого громада втратила земельні ділянки загальною вартістю понад 900 тис грн. Посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у четвер, 19 березня, чиновник діяв в інтересах місцевого жителя та свідомо проігнорував вимоги земельного законодавства.

Посадовець знав, що згідно з архівним витягом із протоколу сесії селищної ради за 1997 рік, місцевий мешканець має право лише на одну земельну ділянку площею 0,22 га без визначених меж. Попри це, чоловік двічі використав один і той самий архівний витяг для виготовлення технічної документації на дві окремі ділянки.

«Начальник відділу погодив межі обох ділянок. Після цього на сесії селищної ради підтвердив відсутність зауважень до документації. На підставі його доповіді депутати ухвалили рішення про передачу обох земельних ділянок у приватну власність заявника. У результаті громада втратила земельні ділянки вартістю понад 900 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру йдеться про схему з земельними ділянками у селищі Рожнятів Калуського району. Відділ земельних ресурсів та просторового планування Рожнятівської селищної ради із 2021 року очолює 36-річний уродженець села Вербівка Роман Джогола.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.