Суд виніс вирок начальнику Жидачівської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів Роману Максимову

Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Ходорова, начальнику Жидачівської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роману Максимову, який за хабарі передавав у користування техніку управління. Його покарали штрафом у 51 тис. грн та позбавили права обіймати адміністративно-господарські посади.

Як зазначається у вироку суду, у вересні 2021 року Роман Максимов, працюючи на посаді начальника Жидачівської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, одержав від приватної особи хабар 28 тис. грн за надання послуг спецтехніки для облаштування водойми на земельній ділянці без укладення відповідного договору. Йшлося про додатковий термін користування спецтехнікою до того, який був передбачений раніше укладеною угодою. Його затримали правоохоронці після одержання грошей.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. При призначенні покарання суд врахував позитивні характеристики обвинуваченого, а також те, що він є учасником бойових дій.

Суддя Роман Равлінко визнав Романа Максимова винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 51 тис. грн та позбавив права обіймати адміністративно-господарські посади терміном на два роки. Вирок ще може бути оскаржений.