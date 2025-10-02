Романа Новачка затримали в січні 2021 року після одержання другої частини хабаря

Залізничний районний суд Львова виніс вирок колишньому заступнику начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Романові Новачку, якого затримали у січні 2021 року на хабарі 20 тис. грн. Хабарнику присудили 68 тис. грн штрафу та позбавили права обіймати керівні посади.

За матеріалами справи, у 2020 році заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Новачок вимагав від заступника директора ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія» неправомірну вигоду в сумі 20 тис. грн за сприяння в укладенні договорів на поставку каменю бутового.

Роман Новачок тоді займав посаду голови тендерного комітету. Він запропонував керівнику підприємства взяти участь у державних закупівлях товарів і робіт, які планує провести Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, а він, в разі перемоги в торгах, посприяє в підписанні документації.

Хабар Роман Новачок одержав двома частинами по 10 тис. грн. Гроші передавали у грудні 2020 року в кафе на вул. Зеленій та в січні 2021 року в кафе «Креденс» у ТРЦ «Вікторія Гарденс» на вул. Кульпарківській, після чого хабарника затримали поліцейські.

У суді обвинувачений свою вину заперечив, заявив, що докази проти нього сфальсифікували працівники правоохоронних органів.

Суддя Андрій Ліуш визнав Романа Новачка винним у хабарництві (ч.3 ст. 368 ККУ) та присудив йому покарання – штраф у розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати керівні посади на два роки. Вирок ще може бути оскаржений.