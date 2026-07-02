Підозри отримали посадовець міськради та одержував допомоги

Поліцейські повідомили про підозру начальнику відділу соціального захисту Бродівської міськради Ігореві Гащаку у справі про незаконне виділення 2,6 млн грн грошової компенсації на придбання житла. Також підозру отримав 49-річний ветеран, який був на квартирному обліку одночасно в двох містах, в одному отримав квартру, а в іншому незаконно одержав компенсацію.

Як повідомили у четвер, 2 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 49-річний чоловік, який має статус особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни та внутрішньо переміщеної особи, перебував на квартирному обліку одночасно у двох містах. У квітні 2024 року він звернувся до Бродівської міської ради про призначення грошової компенсації на купівлю житла. Профільна комісія погодила виділення йому таких коштів.

«Однак уже в листопаді 2024 року на підставі рішення Вінницької міської ради чоловік отримав ордер на двокімнатну квартиру у м. Вінниця та був знятий з квартирного обліку. Після забезпечення житлом він втратив право на отримання грошей від держави, проте умисно приховав цей факт від органу соцзахисту з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами. Замість того, щоб письмово повідомити профільну комісію Бродівської міськради про забезпечення його житлом та факт зняття з квартирного обліку, він надав лише витяг про зміну прописки», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Тим часом посадовець Бродівської міськради, тодішній член комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації проявив службову недбалість.

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«Він прийняв від заявника витяг про зміну реєстрації, проте жодної перевірки підстав зміни реєстрації чи майнового стану не провів. Доказ незаконності виплат посадовець “не побачив” та підшив просто до матеріалів справи», – додали в прокуратурі.

У результаті у серпні 2025 року на спеціальний рахунок отримувача було незаконно перераховано майже 2,6 млн грн бюджетних коштів. У подальшому за ці кошти чоловік придбав квартиру в місті Тернопіль.

Посадовцю Бродівської міськради інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), а отримувачу компенсації – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру в цій справі отримав начальник відділу соціального захисту Бродівської міськради Ігор Гащак. На його нерухомість наклали арешт.