У Хмельницькому начальнику відділу одного з комунальних підприємств оголосили підозру у розтраті майна на майже 1 млн грн. За скоєне йому загрожує до 12 років увʼязнення. Про це повідомила 31 грудня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у 2023 році комунальне підприємство Хмельницької міської ради уклало договір із підприємством про закупівлю трьох дизельних генераторів. Під час проведення щорічної інвентаризації фіхівці виявили нестачу генератора вартістю понад 927 тис. грн, який перебував на балансі держустанови.

«Під час досудового розслідування зʼясувалося, що 35-річний працівник комунальної установи прийняв рішення про розтрату ввіреного йому майна, оскільки незаконно передав генератор стороннім людям», – зазначають правоохоронці.

35-річному посадовцю оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.