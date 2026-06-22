Незаконний видобуток зафіксували на Сухокліївському родовищі

На Кіровоградщині оголосили підозру арбітражному керівнику – ліквідатору одного з відкритих акціонерних товариств у незаконному видобутку граніту. Завдані збитки від самовільного користування державними надрами оцінюють у понад 1 млрд 255 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, після завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами роботи на Сухокліївському родовищі не припинилися. Незаконний видобуток граніту проводили під виглядом ліквідації небезпечних ділянок кар’єру. Упродовж кількох років зловмисники провели щонайменше 12 вибухових робіт, у результаті яких незаконно видобули понад 375 тис. м3 корисних копалин загальнодержавного значення. Завдані збитки становили понад 1,2 млрд грн. Також встановлені факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на понад 315 млн грн.

Арбітражному керівнику слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших причетних до незаконного видобутку корисних копалин.

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