Кардинал Крешенціо Сепе, архієпископ-емерит Неаполя, спеціальний посланець Папи Лева XIV під час візиту до Львова у суботу, 6 вересня, посадив дерево. Саджанець робінії «Умбракуліфера» кардинал висадив у товаристві митрополита Львівського Мечислава Мокшицького та керуючого справами виконкому Львівської мерії Євгена Бойка біля Митрополичої базиліки на площі Катедральній. Поруч росте дерево відомого американського історика Тімоті Снайдера. Під час перебування у Львові Крешенціо Сепе відвідав поранених захисників у реабілітаційному центрі Unbroken та зустрівся із міським головою Андрієм Садовим. «Папа на кожній зустрічі говорить, що ця війна є дуже страшною. Папа дав доручення мені приїхати сюди і запевнити, що він з вами, що ви можете розраховувати на його підтримку. Ватикан веде розмови з урядами про те, що українці дуже потребують підтримки. Я розкажу про цей досвід, який я засвідчив вчора у вашому госпіталі. Ваш центр приймає поранених зі всієї країни, і цим пораненим людям тут дають новий подих до життя. Ви дуже швидко будуєте нові відділення, науковий рівень ваших медиків є дуже професійний», - сказав на зустрічі кардинал Крешенціо Сепе. Андрій Садовий ознайомив кардинала із екосистемою людяності Unbroken, де лікують, протезують та реабілітують дітей і дорослих, які постраждали від російської війни в Україні і запропонував організувати візит української молоді до Ватикану на зустріч із Папою Римським.

Інформація і фото пресслужби ЛМР