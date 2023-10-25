Україна потребує людей для відновлення країни, тому потрібно якомога швидше починати діалог про повернення українців з-за кордону, заявив у середу, 25 жовтня, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол на відкритті Human Capital Forum 2023 «Українці. Економіка. Майбутнє».

«У моїй країні, Нідерландах, 100 тисяч українців. Воли легко інтегрувалися, і ми це цінуємо, але водночас є ризик. Україні потрібні ці люди, їхні навички, знання, щоб відновлювати країну. Один із викликів, який ми зараз бачимо, – як повернути цих людей», – сказав дипломат, якого процитував «Укрінформ».

Посол Нідерландів додав, що у всій Європі виступають за початок діалогу на найвищому рівні щодо повернення українців в Україну.

«Це те, що має починатися якомога швидше. Це і моя думка», – наголосив де Мол.

Дипломат пояснив, що українці легко інтегруються і починають бізнес у Нідерландах, тоді як люди потрібні, щоб починати бізнес в Україні, і для цього їм треба мотивація.

Зазначимо, що через повномасштабну війну Росії проти України понад 6 млн українців стали біженцями. Більшість із них знайшли притулок у Європі, однак є й ті, хто виїхав до США чи Японії.

Раніше швейцарський уряд представив стратегію повернення українських біженців додому. Тим, хто забажає повернутися добровільно, тобто до завершення дії тимчасового захисту, Швейцарія готова платити.