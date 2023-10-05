Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів представив тимчасову стратегію добровільного повернення українських біженців додому, повідомило видання Swissinfo. Вона передбачає, що українські біженці повернуться додому ще до того, як їм скасують тимчасовий захист.

В основі стратегії – скасування для українців статусу тимчасового захисту (статус S) через два-три роки після початку війни, тобто у 2024 чи 2025 роках. До цього моменту близько 70 тисяч українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно, розраховує швейцарська влада.

Українцям, які погодяться на добровільне повернення, запропонують фінансову допомогу від 1000 до 4000 швейцарських франків (від 1094 до 4355 доларів США) на людину, залежно від етапу від'їзду, щоби стимулювати покинути країну до закінчення дії статусу тимчасового захисту.

Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію протягом наступних 6-9 місяців. Решта 20%, або 14 000 українців захочуть залишитися у Швейцарії, очікують у SEM.

Чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням, йдеться у стратегії. Крім того, після п'яти років безперервного перебування українці можуть отримати швейцарський дозвіл B, який дозволяє жити в країні п'ять років.

Автори документа зробили висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного виїзду українців. Час на підготовку до виїзду не має бути ні надто коротким (щоб можна було планувати повернення), ні надто довгим, щоб не спонукати людей залишатися. Водночас ситуації вразливих людей розглядатимуться в кожному випадку окремо.