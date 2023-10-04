Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Про це в інтерв’ю агенції PAP заявив речник уряду Пьотр Мюллер, пише «Укрінформ».

«Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться», – повідомив Мюллер.

Він зазначив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що «просто не буде потреби їх продовжувати».

До слова, згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

Нагадаємо, торік у березні у Польщі ухвалили спеціальний закон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, отримувати фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою «500+». Водночас пізніше допомогу для українських біженців скорочували: зокрема, з березня вони повинні частково оплачувати вартість свого проживання у прихистках для біженців.