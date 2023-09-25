Дуда заперечив, що Польща зовсім не передає Україні зброю

Президент Польщі Анджей Дуда вчергове прокоментував слова прем'єра Матеуша Моравецького щодо припинення поставок озброєння для України. В інтерв’ю виданню Super Express в понеділок, 25 вересня, Дуда пояснив, що Україна зможе отримувати озброєння від Польщі, якщо буде можливість оновлювати польську техніку.

Польський президент підкреслив, що країна не буде передавати Україні нове озброєння, яке Польща нещодавно закупила для себе, зокрема гаубиці К2 й танки К9. Дуда додав, що трактувати слова Моравецького щодо припинення озброєння України некоректно сприйняли.

«Це не означає, що ми взагалі не передамо Україні зброю. Коли старе обладнання замінюють на сучасне, Польща без проблем відправляє його українцям. Не варто робити надто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, бо пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними», – заявив Анджей Дуда.

Коли саме Польща планує заміняти старі зразки техніки, президент Польщі не уточнив.

Зазначимо, за час повномасштабної війни Росії проти України Польща передала Україні військової допомоги на понад 3 млрд євро. До пакетів військової допомоги увійшли:

новітні ПЗРК «Перун»;

ПЗРК Grom;

безпілотники різних типів;

понад 260 танків різних моделей (серед них – 14 Leopard 2A4 із власних запасів);

приблизно 100 БТР Rosomak;

щонайменше 60 одиниць САУ Krab;

РСЗВ БМ-21 «Град»;

боєприпаси та запчастини та інше.

Окрім того, Польща передала Україні вже 14 винищувачів МіГ-29.

Раніше Дуда підтвердив слова прем'єра Польщі Матеуша Моравецького та заявив, що країна наразі робить акцент на власне озброєння, і передавати його Україні не буде. Як інформував ZAXID.NET, раніше польський прем'єр заявив, що Польща більше не постачає військову допомогу Україні.

Заява Моравецького пролунала на тлі напруження між Україною та Польщею через експорт зерна. Польща, попри зняття ембарго на експорт українського збіжжя Єврокомісією, продовжила заборону на експорт. Україна своєю чергою подала на Польщу до суду.

Після рішення Польщі президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що дехто у Європі «допомагає підготувати сцену для московського актора». Анджей Дуда прокоментував заяву українського президента та порівняв Україну з тим, хто тоне. Також польський президент заявив, що вислів Зеленського був сприйнятий «з великим жалем». Пізніше польське МЗС викликало українського посла через заяву Володимира Зеленського та оголосило протест подібним заявам.

Зазначимо, загострення українсько-польських стосунків відбувається на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.