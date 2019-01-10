Посольство України в Мексиці звинуватили у вимаганні грошей під час оформлення віз, – ЗМІ

Мексиканці стверджують, що їх просять віддати кошти на благодійність без чека

Двоє мексиканців у Києві поскаржилися, що посольство України в Мексиці вимагає гроші під час отримання візи. Натомість у МЗС стверджують, що згаданий скаржниками внесок є добровільним. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ТСН.

Журналісти повідомили, що інформація про сумнівні грошові збори надійшла до них від мексиканців, які були змушені сплатити ці кошти, щоби легально потрапити в Україну.

Один з них, адвокат Карлос Едуардо Сото Тревіно заявив, що в українському посольстві в Мексиці консул перед вирішенням візових питань нібито вимагає здати кошти на потреби української армії. «Тричі, коли я звертався по візу, коли процес розпочинався, вони показували такий аркуш, на якому написано листа, і вона просить вас написати аналогічний, де йдеться про те, що ви робите благодійний внесок у розмірі 80-100 доларів у руки консулу чи комусь іншому в посольстві, і тоді ви отримаєте візу. Звісно, за візу треба сплатити окремо», – сказав він.

Сото, який часто приїжджає до України, де у нього дружина й бізнес, розповів, що візові питання вирішує консул Ганна Пророк. За його словами, щоразу віза коштувала йому по сто доларів, а ось сума внеску – не менш як 80 доларів. «Вона, Ганна Пророк, радить написати цього листа власноруч і віддати кошти на благодійність без чека», – стверджує Сото.

Інший мексиканець, одружений з українкою, Сергіо Пенья Серрано підтверджує, що в посольстві на стенді «Інформація» справді висить приклад листа про добровільні пожертви.

«На столі лежала форма листа, який треба було написати, про те, що я добровільно жертвую гроші на Донбас», – заявив він. Серрано розповів, що його обурили такі нав’язливі заклики до благодійності.

«Консул сказала, що немає жодного стосунку до цього документу, тоді я відповів, що вони мають забрати його з консульського відділу. Я спитав, що це за папірець? Вона сказала, не знаю!», – розповів мексиканець і додав, що нічого платити не став.

Коли ж настав час забирати візу, Серрано, за його словами, не пустили до посольства. «За візу я сплатив особисто в руки консулу, не через банк. Жодного чека не отримав. Це було дуже дивно. Вона не дозволила мені зайти, а гроші взяла на задньому дворі посольства», – стверджує він.

Консул України в Мексиці Ганна Пророк таку інформацію заперечила. «Такого бути не може. Я такого випадку не знаю... Якщо громадяни здають гроші на АТО – це їхня особиста справа, а не моя», – зазначила вона.

У Міністерстві закордонних справ розпочали перевірку відповідно до скарг, але порушень не знайшли, йдеться у матеріалі. У відомстві кажуть, що гроші на потреби війська збирають із 2014 року.

«Я маю повідомити, що це добровільна справа, отже, окремі працівники виявили бажання зібрати ці кошти і передавали їх в київський військовий госпіталь на лікування військових із зони бойових дій», – пояснив заступник директора консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Підтвердження передачі цих коштів до столичного госпіталю журналісти не мають та стверджують, що не знайшли такої інформації у медичному закладі.

До слова, торік у листопаді уряд на 20 доларів підвищив вартість електронних віз для в’їзду в Україну. Тепер електронна віза коштуватиме 85 доларів.