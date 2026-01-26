Фірма майже на місяць пізніше надіслала бронижилети для війська

Господарський суд Буковини зобов’язав фірму-постачальника бронежилетів з Чернівців заплатити Державному підприємству Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» майже 6 млн грн пені за невчасно прислану броню для військових. ТОВ «Науково виробниче підприємство “Темп-3000”» протермінувало контракт на місяць. Це призвело до того, що військо не вчасно отримало такий необхідний захист.

Фірма 8 квітня 2024 року підписала державний контракт ще тоді нереформованим державним підприємством МОУ «Державний оператор тилу» на постачання 24 410 комплектів двох різних типів бронежилетів. Загальна сума контракту складала 615 млн грн, йдеться у рішенні Господарського суду Буковини від 19 січня.

За умовами договору постачальник мав поставити 11 850 комплектів до 31 травня 2024 року, а ще через місяць здійснити другу поставку – 12 560 комплектів броні до 30 червня 2024 року. Однак через деякий час фірма наполягла на підписані додаткової угоди, за якої термін постачання бронежилетів продовжили ще на місяць – до 31 липня 2024 року.

Під час з’ясування обставин встановили, що ТОВ «Науково виробниче підприємство “Темп-3000”» порушило контракт і 11 850 комплектів бронежилетів прислало аж у серпні 2024 року. Захисники державного підприємства у суді зазначали, що у підписаному договорі обумовлено, якщо постачальник порушує строк поставки товару, то він має сплатити пеню в розмірі 0,5% від загальної вартості комплектів. В суді ДП МОУ «Державний оператор тилу» вимагало від приватної фірми сплатити понад 23 млн грн штрафних санкцій.

Однак суддя, вивчивши усі обставини, зменшив розмір пені на 75% та виніс рішення – стягнути з постачальника 5,9 млн грн штрафу. Окрім того, фірма має сплатити понад 285 тис. грн судового збору. Також цим рішенням ДП Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» визнано правонаступником цієї справи замість колишнього державного підприємства «Державний оператор тилу». На рішення можна подати апеляційну скаргу протягом 20 днів до Західного апеляційного господарського суду.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Науково виробниче підприємство “Темп-3000”» засноване у 2000 роках. Воно входить до групи «Темп-3000» з 18 компаній. Засновники – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Економікс» Станіслава Лєснікова (50%) та Юрій Євтушенко (50%), керівник ‒ Роман Косинський. У 2024 році Лєснікову повідомили про підозру у справі щодо контролю над грошовими потоками «Укрзалізниці» за часів Порошенка-Авакова.

За даними «Наших грошей» у жовтні 2025 року ДП МОУ «Державний оператор тилу» знову замовив бронезахист в цієї фірми. Бронежилети мали бути виготовлені в розширеній комплектації. Сума тендерів склала 662,91 млн грн.