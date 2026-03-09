Смертельна аварія сталася ввечері 7 березня у Рівненському районі

У селі Івачків Здолбунівської громади вантажний потяг збив 64-річного чоловіка, який сидів на коліях. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Про це у понеділок, 9 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Аварія сталася сталася 7 березня близько 22:00. Слідчий попередньо встановив, що 42-річний машиніст вантажного потяга переїхав чоловіка, який сидів на коліях. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути трагедії не вдалося.

Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 64-річний мешканець Києва. Усі обставини його смерті наразі зʼясовують.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.