Вантажний поїзд переїхав пенсіонера, який сидів на коліях на Рівненщині
Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося
У селі Івачків Здолбунівської громади вантажний потяг збив 64-річного чоловіка, який сидів на коліях. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Про це у понеділок, 9 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
Аварія сталася сталася 7 березня близько 22:00. Слідчий попередньо встановив, що 42-річний машиніст вантажного потяга переїхав чоловіка, який сидів на коліях. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути трагедії не вдалося.
Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 64-річний мешканець Києва. Усі обставини його смерті наразі зʼясовують.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.