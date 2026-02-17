Більшість повітряних цілей противника вдалося знищити

Протягом ночі 17 лютого російські окупанти атакували Україну майже 30 ракетами різних типів та чотирма сотнями безпілотників. ППО вдалося знищити усі крилаті ракети та більшість БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними ПС, росіяни атакували Україну озброєнням різних типів:

чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області Росії й ТОТ Криму;

20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря;

чотирма крилатими ракетами Іскандер-К з Курської області;

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл;

396 ударними дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити всі 24 крилаті ракети Х-101 й «Іскандер-К», а також керовану авіаракету. Крім того, ППО збила чи подавила 367 ворожих дронів. Водночас жодної балістичної ракети збити не вдалося.

Результати роботи ППО у ніч на 17 лютого

«Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого росіяни вдарили дронами по Одесі – там серйозно пошкоджені енергетична інфраструктура та житлові будинки. Внаслідок атаки у місті постраждали четверо людей.

Також руйнування через БпЛА зафіксували у Дніпрі – там пошкоджена адміністративна будівля. Крім того, вибухи лунали в Івано-Франківській області – Повітряні сили повідомили про крилаті ракети в напрямку Бурштину. На Сумщині російські дрони вдарили по житлових будинках – там є загибла та шестеро постраждалих.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський доручив підготувати додатковий захист через загрозу масованого удару Росії. Президент зазначив, що росіяни могли готувати масовану атаку на тлі переговорів у Женеві. До слова, наприкінці січня він заявив, що ефективність роботи ППО проти російських ударних дронів є недостатньою. Він пообіцяв ухвалення відповідних управлінських рішень.